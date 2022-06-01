Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии с военной спецоперации на Украине вернулись бойцы Росгвардии

В Башкирии с военной спецоперации на Украине вернулись бойцы Росгвардии

11:57, 01 июн 2022

В Уфу 31 мая с военной спецоперации на Украине вернулись росгвардейцы. В их честь в городе прошел митинг. Об этом сообщил глава Ленинского района Олег Котов.

– На торжественном митинге в уфимском отряде специального назначения Росгвардии имени генерал-майора Минигали Шаймуратова присутствовали начальник регионального управления ведомства генерал-майор полиции Александр Бурдо, представители правительства республики и администрации города, воспитанники военно-патриотических клубов, кадетских школ, – рассказал чиновник.

Росгвардейцев также встретили их родные, близкие, друзья и знакомые.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа
Читайте также

В Башкирию возвращаются участники военной спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
В Башкирию возвращаются участники военной спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Олег Шурыгин
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Олег Шурыгин
Во время военной спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Потапов
Общество в Башкирии
Во время военной спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Потапов
Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Линар Гарипов
Общество в Башкирии
Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Линар Гарипов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: