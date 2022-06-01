В Башкирии с военной спецоперации на Украине вернулись бойцы Росгвардии

11:57, 01 июн 2022

В Уфу 31 мая с военной спецоперации на Украине вернулись росгвардейцы. В их честь в городе прошел митинг. Об этом сообщил глава Ленинского района Олег Котов.



– На торжественном митинге в уфимском отряде специального назначения Росгвардии имени генерал-майора Минигали Шаймуратова присутствовали начальник регионального управления ведомства генерал-майор полиции Александр Бурдо, представители правительства республики и администрации города, воспитанники военно-патриотических клубов, кадетских школ, – рассказал чиновник.



Росгвардейцев также встретили их родные, близкие, друзья и знакомые.

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