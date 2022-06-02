Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Муратов

15:27, 02 июн 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Зианчуринского района Башкирии Тимур Муратов. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил глава администрации района Дамин Юланов.







«Никакие слова сочувствия не уменьшат горечь невосполнимой утраты. Это наше общее горе и мы разделяем его вместе с вами. Мы склоняем головы перед подвигом наших солдат, которые жертвуют своей жизнью ради нашего будущего, за наше с вами право жить и трудиться под мирным небом. Они героически исполняют свой долг и делают всё, что в их силах, для защиты мирного населения от жестокости и несправедливости. Мы навсегда сохраним в своих сердцах светлую и благодарную память о Тимуре Наилевиче. Спи спокойно, солдат!..», - написал Юланов.





Траурная церемония прощания состоялась 2 июня на площади перед районным Домом культуры. Проститься с героем пришли родные, близкие, одноклассники, друзья и все неравнодушные жители Исянгулово и района.

Читайте также: Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марат Ахметьянов

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети