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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Муратов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Муратов

15:27, 02 июн 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Зианчуринского района Башкирии Тимур Муратов. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил глава администрации района Дамин Юланов.

«Никакие слова сочувствия не уменьшат горечь невосполнимой утраты. Это наше общее горе и мы разделяем его вместе с вами. Мы склоняем головы перед подвигом наших солдат, которые жертвуют своей жизнью ради нашего будущего, за наше с вами право жить и трудиться под мирным небом.  Они героически исполняют свой долг и делают всё, что в их силах, для защиты мирного населения от жестокости и несправедливости. Мы навсегда сохраним в своих сердцах светлую и благодарную память о Тимуре Наилевиче. Спи спокойно, солдат!..», - написал Юланов.


Траурная церемония прощания состоялась 2 июня на площади перед районным Домом культуры. Проститься с героем пришли родные, близкие, одноклассники, друзья и все неравнодушные жители Исянгулово и района. 

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: соцсети
Теги: Зианчуринский район Погибшие на Украине
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