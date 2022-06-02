«Могилка вместо ребенка»: в Башкирии матери убитого младенца отказывают в уголовном деле на медиков
18:52, 02 июн 2022
Напомним, в августе 2021 года в перинатальном центре клинической больницы № 1 Стерлитамака 30-летняя Алина А. взяла чужого малолетнего ребенка, открыла окно палаты и сбросила с третьего этажа вниз. Новорожденный скончался. Позже у женщины диагностируют расстройство, из-за которого она не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий. Верховный суд Башкирии освободил Алину от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение.
Со слов Виктории, матери погибшего ребенка, она вышла из палаты реанимации за влажными салфетками, так как обтекала кровью, а медперсонала рядом не было. Она утверждает, что родственники Алины сообщали врачам о ее психотклонении женщины и даже предлагали самим присмотреть за ней. Но в реанимацию медработники их не пустили и сказали, что сами приглядят за девушкой.
Виктория решила призвать к ответственности медработников роддома, однако им, с их слов, стали отказывать в возбуждении уголовного дела: нарушений в деятельности больницы выявлено не было, а отдельное размещение пациентов с психическими заболеваниями нормативно-правовыми актами не регламентировано.
"И вот теперь я имею тяжёлую рану на сердце, которая не заживает. Тяжелое душевное и психологическое состояние, большие проблемы со здоровьем и могилку на кладбище вместо своего ребёнка. А у следственного комитета нет оснований для возбуждения уголовного дела. После всего случившегося мне ещё приходится отстаивать свои права и права своего ребёнка, и восстанавливать справедливость", - делится Виктория.
В СК по Башкирии комментировать отказ в возбуждении уголовного дела не стали. Мать не намерена отступать.
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