Погода в Башкирии 3 июня 2022 года: пойдут дожди

07:30, 03 июн 2022

В Башкирии в следующие три дня будут идти дожди и грозы. Это следует из прогноза, который опубликовали недавно специалисты Башгидромета.







Завтра, 3 июня, ночью осадков не предвидится, а вот днем местами пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Ветер будет западный, северо-западный умеренный, при грозе – порывистый. Температура воздуха ночью составит +9,+14°, по востоку будет ощутимо прохладней – +2,+7°, а вот днем воздух прогреется до +22,+27°.



В субботу, 4 июня, жителям республики и ночью, и днем стоит ожидать кратковременных дождей, гроз и даже града. Прогнозируется юго-восточный умеренный ветер, при грозах – порывы до сильного. Ночью выдастся прохладной – +9,+14°, днем столбики термометров поднимутся до+18,+23°.





В конце недели, 5 июня, вновь стоит ждать кратковременных дождей, гроз и града. Прогнозируется южный ветер с переходом на северо-западный умеренный, при грозах – порывы до сильного. Ночь первого воскресенья этого лета будет довольно теплой – +10,+15°, днем температура воздуха тоже будет комфортной – +18,+23°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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