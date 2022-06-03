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Погода в Башкирии 3 июня 2022 года: пойдут дожди

Погода в Башкирии 3 июня 2022 года: пойдут дожди

07:30, 03 июн 2022

В Башкирии в следующие три дня будут идти дожди и грозы. Это следует из прогноза, который опубликовали недавно специалисты Башгидромета.

Завтра, 3 июня, ночью осадков не предвидится, а вот днем местами пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Ветер будет западный, северо-западный умеренный, при грозе – порывистый. Температура воздуха ночью составит +9,+14°, по востоку будет ощутимо прохладней – +2,+7°, а вот днем воздух прогреется до +22,+27°.

В субботу, 4 июня, жителям республики и ночью, и днем стоит ожидать кратковременных дождей, гроз и даже града. Прогнозируется юго-восточный умеренный ветер, при грозах – порывы до сильного. Ночью выдастся прохладной – +9,+14°, днем столбики термометров поднимутся до+18,+23°.


В конце недели, 5 июня, вновь стоит ждать кратковременных дождей, гроз и града. Прогнозируется южный ветер с переходом на северо-западный умеренный, при грозах – порывы до сильного. Ночь первого воскресенья этого лета будет довольно теплой – +10,+15°, днем температура воздуха тоже будет комфортной – +18,+23°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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