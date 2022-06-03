Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ренат Джангалиев
13:12, 03 июн 2022
Ренат Джангалиев из Башкирии погиб во время спецоперации на Украине
Ренат Джангалиев из Аскинского района погиб во время спецоперации на Украине. Церемония прощания с Ренатом Ренатовичем пройдет сегодня в селе Аскино в 15:00 на площади перед РДК. Об этом сообщил глава района Динис Юсупов.
"Прописан Ренат Ренатович был в п. Тюйск, последние годы жил в г. Сургут. Прошел службу в армии, был командиром отделения, принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике. В апреле текущего года в качестве добровольца отправился в Донецкую народную республику… У него остались сын и двое дочерей. Выражаю соболезнование родным и близким бойца. В наших сердцах Ренат навсегда останется защитником Родины, исполнившим свой долг до конца. Светлая память! Помним! Скорбим!", - написал глава района.