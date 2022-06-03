Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ренат Джангалиев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ренат Джангалиев

13:12, 03 июн 2022

Ренат Джангалиев из Башкирии погиб во время спецоперации на Украине

Ренат Джангалиев из Аскинского района погиб во время спецоперации на Украине. Церемония прощания с Ренатом Ренатовичем пройдет сегодня в селе Аскино в 15:00 на площади перед РДК. Об этом сообщил глава района Динис Юсупов.


"Прописан Ренат Ренатович был в п. Тюйск, последние годы жил в г. Сургут. Прошел службу в армии, был командиром отделения, принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике. В апреле текущего года в качестве добровольца отправился в Донецкую народную республику… У него остались сын и двое дочерей. Выражаю соболезнование родным и близким бойца. В наших сердцах Ренат навсегда останется защитником Родины, исполнившим свой долг до конца. Светлая память! Помним! Скорбим!", - написал глава района.

Читайте также:

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильгиз Алтыншин
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: Динис Юсупов
Теги: Аскинский район Погибшие на Украине
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Илнур Хуснутдинов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Илнур Хуснутдинов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Галимов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Галимов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Валерий Еньков
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Валерий Еньков
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Саитов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Саитов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: