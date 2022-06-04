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Погода в Башкирии 4 июня 2022 года: ливни грозы град

Погода в Башкирии 4 июня 2022 года: ливни грозы град

07:30, 04 июн 2022

В Башкирии прогнозируются грозы, град, порывы ветра до 17 метров в секунду.

Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, с 20:00 03 июня до 20.00 4 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах будут ливни, град.

Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9, +14 градусов, днем от +18 до +23 градусов.

На отдельных участках дорог ночью и утром туман, видимость 500-1000 метров, днем ухудшение видимости в дожде до одного-двух километров.


В Уфе с 20:00 3 июня до 20:00 4 июня будет также облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный +5, +10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду Температура воздуха ночью составит +12, +14 градусов, днем +19, +21 градус.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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