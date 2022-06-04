Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Роман Шафиков

17:58, 04 июн 2022

Сегодня, 4 июня, в Уфе простились с Романом Шафиковым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине. Траурная церемония состоялась в театре «Нур». Ее посетил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин и мэр Ратмир Мавлиев.







– После возложения цветов участники вспомнили бойца добрым словом, – передали в администрации. – За храбрость и отвагу боец посмертно награжден орденом Мужества. Помимо этого, Роман Шафиков удостоен ордена генерала Шаймуратова, который передали его супруге.





Роману Шафикову было всего 29 лет. Он отучился в уфимской школе №31. В 2013 году его призвали на срочную службу. Там он решил связать свою жизнь с армией, и в 2015-м поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. После ее окончания Романа направили в войсковую часть Псковской области.

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Фото: ufacity