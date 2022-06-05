Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 5 июня 2022 года: ливни и грозы

Погода в Башкирии 5 июня 2022 года: ливни и грозы

07:30, 05 июн 2022

В воскресенье, пятого июня, Башкирию накроет настоящий шторм. В республике объявлено официальное предупреждение со стороны МЧС.

По информации метеорологов, в ночь с субботы на воскресенье прогнозируются ливни и грозы. Днем ожидается град и резкое усиление ветра — порывы достигнут 18 метров в секунду. Жителей настоятельно просят оставаться дома при ухудшении погоды.

Температура воздуха ночью упадет до 9 градусов выше нуля. Днем будет теплее — обещают до 23 градусов. Местами будет идти дождь. Также сообщается о тумане и ухудшении видимости на дорогах.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 4 июня 2022 года: ливни грозы град
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 4 июня 2022 года: ливни грозы град
Погода в Башкирии 15 апреля 2022 года: объявлено штормовое предупреждение
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 15 апреля 2022 года: объявлено штормовое предупреждение
На выходные в Башкирии прогнозируются грозы, ливни и град
Общество в Башкирии
На выходные в Башкирии прогнозируются грозы, ливни и град
МЧС предупреждает: на Башкирию надвигаются грозы и штормовой ветер
Происшествия в Башкирии
МЧС предупреждает: на Башкирию надвигаются грозы и штормовой ветер


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: