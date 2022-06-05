Погода в Башкирии 5 июня 2022 года: ливни и грозы

07:30, 05 июн 2022

В воскресенье, пятого июня, Башкирию накроет настоящий шторм. В республике объявлено официальное предупреждение со стороны МЧС.



По информации метеорологов, в ночь с субботы на воскресенье прогнозируются ливни и грозы. Днем ожидается град и резкое усиление ветра — порывы достигнут 18 метров в секунду. Жителей настоятельно просят оставаться дома при ухудшении погоды.







Температура воздуха ночью упадет до 9 градусов выше нуля. Днем будет теплее — обещают до 23 градусов. Местами будет идти дождь. Также сообщается о тумане и ухудшении видимости на дорогах.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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