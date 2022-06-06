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Погода в Башкирии 6 июня 2022 года: град, грозы, усиление ветра

Погода в Башкирии 6 июня 2022 года: град, грозы, усиление ветра

07:30, 06 июн 2022

В понедельник, шестого июня, Башкирию накроет настоящий шторм. Объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики информируют, что завтра в Башкирии ожидается град, грозы и шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду. По международной шкале это очень сильный ветер, который может повредить деревья. Также в ночь на понедельник возможен туман.

Жителей Башкирии настоятельно просят оставаться дома при ухудшении погоды. При усилении ветра — закрыть окна, не ходить под деревьями и электропроводами.

На следующей неделе в Башкирии будет холодно и днем температура не поднимется выше 19 градусов. Ночью температура будет падать до 7 градусов.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: news102.ru
Фото: pexels
Теги: погода
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