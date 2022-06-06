Погода в Башкирии 6 июня 2022 года: град, грозы, усиление ветра
07:30, 06 июн 2022
В понедельник, шестого июня, Башкирию накроет настоящий шторм. Объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики информируют, что завтра в Башкирии ожидается град, грозы и шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду. По международной шкале это очень сильный ветер, который может повредить деревья. Также в ночь на понедельник возможен туман.
Жителей Башкирии настоятельно просят оставаться дома при ухудшении погоды. При усилении ветра — закрыть окна, не ходить под деревьями и электропроводами.
На следующей неделе в Башкирии будет холодно и днем температура не поднимется выше 19 градусов. Ночью температура будет падать до 7 градусов.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather