Погода в Башкирии 6 июня 2022 года: град, грозы, усиление ветра

07:30, 06 июн 2022

В понедельник, шестого июня, Башкирию накроет настоящий шторм. Объявлено штормовое предупреждение.



Синоптики информируют, что завтра в Башкирии ожидается град, грозы и шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду. По международной шкале это очень сильный ветер, который может повредить деревья. Также в ночь на понедельник возможен туман.







Жителей Башкирии настоятельно просят оставаться дома при ухудшении погоды. При усилении ветра — закрыть окна, не ходить под деревьями и электропроводами.



На следующей неделе в Башкирии будет холодно и днем температура не поднимется выше 19 градусов. Ночью температура будет падать до 7 градусов.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: pexels