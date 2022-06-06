Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жители Башкирии пожаловались на нашествие агрессивных собак

Жители Башкирии пожаловались на нашествие агрессивных собак

14:19, 06 июн 2022

Жители уфимского жилищного комплекса «Цветы Башкирии» пожаловались главе республики Радию Хабирову на нашествие агрессивных собак.

Граждане отмечают, что число стай бродячих собак увеличивается с каждым днем. Животные ведут себя агрессивно как по отношению друг к другу, так и к жителям района.

Собаки, как утверждают граждане, преследуют их по дороге и подстерегают возле подъездов.

– Страшно ходить пешком. И если тем, кто передвигается на машине, можно сказать, повезло, то пешеходам в этом вопросе повезло меньше, – считает жительница района Руфина С.


Администрация Кировского района Уфы предоставила ответ на жалобы граждан. Чиновники пообещали направить обращение сотрудникам подрядной организации по отлову бездомных животных. По словам местных жителей, службы отлова не реагируют на обращения, а чиновники в ответ предоставляют подобные «шаблонные отписки уже несколько месяцев».

Читайте также:

В Башкирии бродячие собаки загрызли четырех барашек
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

Жители Башкирии пожаловались на крупную стаю бродячих собак
Общество в Башкирии
Жители Башкирии пожаловались на крупную стаю бродячих собак
В Учалинском районе глава сельсовета, где собаки загрызли мальчика, пойдет под суд
Человек и закон в Башкирии
В Учалинском районе глава сельсовета, где собаки загрызли мальчика, пойдет под суд
Жители Башкирии пожаловались на стаи бродячих собак
Общество в Башкирии
Жители Башкирии пожаловались на стаи бродячих собак
Жители города Бирска жалуются на большое количество агрессивных собак
Общество в Башкирии
Жители города Бирска жалуются на большое количество агрессивных собак


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: