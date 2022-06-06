Жители Башкирии пожаловались на нашествие агрессивных собак

14:19, 06 июн 2022

Жители уфимского жилищного комплекса «Цветы Башкирии» пожаловались главе республики Радию Хабирову на нашествие агрессивных собак.







Граждане отмечают, что число стай бродячих собак увеличивается с каждым днем. Животные ведут себя агрессивно как по отношению друг к другу, так и к жителям района.



Собаки, как утверждают граждане, преследуют их по дороге и подстерегают возле подъездов.



– Страшно ходить пешком. И если тем, кто передвигается на машине, можно сказать, повезло, то пешеходам в этом вопросе повезло меньше, – считает жительница района Руфина С.





Администрация Кировского района Уфы предоставила ответ на жалобы граждан. Чиновники пообещали направить обращение сотрудникам подрядной организации по отлову бездомных животных. По словам местных жителей, службы отлова не реагируют на обращения, а чиновники в ответ предоставляют подобные «шаблонные отписки уже несколько месяцев».

Читайте также: В Башкирии бродячие собаки загрызли четырех барашек

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram