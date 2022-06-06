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В Башкирии в батальон имени Шаймуратова вступят более 230 контрактников

В Башкирии в батальон имени Шаймуратова вступят более 230 контрактников

20:56, 06 июн 2022

В Башкирии более 230 человек прошли отбор и готовятся подписать контракт на вступление в батальон имени генерала Минигали Шаймуратова, который будет участвовать в спецоперации на Украине. Об этом в своих соцсетях 6 июня сообщил инициатор создания подразделения и председатель региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов.

– Более 230 человек уже полностью прошли все этапы и готовы подписать контракт. С остальными ведётся работа. При посещении одного из районных военных комиссариатов встретил двух кандидатов: отец и сын. Решили ехать вместе. Отец участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, сын служил срочную службу в ВДВ, – написал Камалетдинов.

Он добавил, что большинство кандидатов на вступление в батальон добровольцев «приходит из патриотических побуждений».


Напомним, о создании отряда имени Шаймуратова стало известно в конце мая. Добровольцам за участие в спецоперации обещают платить более 300 тыс. рублей. За несколько дней с момента объявления о формировании подразделения вступить в него пожелали порядка 800 человек.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com // Алик Камалетдинов
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