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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айгиз Закиров

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айгиз Закиров

10:07, 07 июн 2022

Айгиз Радикович Закиров из Учалинского района погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Об этом в социальных сетях сообщает администрация Учалинского района.

Церемония прощания с командиром мотострелкового отделения Закировым Айгизом Радиковичем состоится сегодня, 7 июня, в 11:30 часов в школе деревни Расулево.

Соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось о том, что на Украине во время военной спецоперации погиб уроженец Архангельского района Башкирии Тагир Хасанов. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета. Погибший родился в деревне Верхние Лемезы. В июне 2006 года Тагира Закировича призвали на срочную службу, и с тех пор его жизнь была связана с российскими Вооруженными силами. 

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Теги: Учалинский район происшествия
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