Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айгиз Закиров
10:07, 07 июн 2022
Айгиз Радикович Закиров из Учалинского района погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Об этом в социальных сетях сообщает администрация Учалинского района.
Церемония прощания с командиром мотострелкового отделения Закировым Айгизом Радиковичем состоится сегодня, 7 июня, в 11:30 часов в школе деревни Расулево.
Соболезнования родным и близким.
Ранее сообщалось о том, что на Украине во время военной спецоперации погиб уроженец Архангельского района Башкирии Тагир Хасанов. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета. Погибший родился в деревне Верхние Лемезы. В июне 2006 года Тагира Закировича призвали на срочную службу, и с тех пор его жизнь была связана с российскими Вооруженными силами.
Читайте также
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тагир Хасанов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Азат Музафаров
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Динар Низаев
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данис Рыбаков