В Башкирии мэр города рассказал о вандалах-подростках

10:11, 07 июн 2022

Глава администрации Агидели Фанис Гильванов возмутился поведением некоторых жителей в общественных пространствах города. Как он написал в своих соцсетях, вандализм процветает во многих дворах и площадках, в том числе и в центральном парке «Волны Агидели».







«Мой вопрос к родителям – неужели ваши дети так же ведут себя и дома? Многие действия подростков происходят при молчаливом попустительстве взрослых. Считаю, чем занят ребенок, что он творит и какой вред причиняет – забота и проблема целиком и полностью его родителей», – отметил Гильванов.





По словам мэра города, для ремонта приходится выделять дополнительные бюджетные средства, которые можно было бы направить на создание чего-то нового. Фанис Гильванов также заявил, что вандалы попали на камеры видеонаблюдения – чиновник предложил им сознаться самостоятельно и исправить свои действия. Глава администрации города напомнил, что вандализм может наказываться штрафом в размере до 40 тысяч рублей, а также арестом на срок до трех месяцев.

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Фото: соцсети Фаниса Гильванова