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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рустам Газизов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рустам Газизов

17:22, 07 июн 2022

В ходе военной спецоперации на Украине погиб Рустам Газизов из Белокатайского района Башкирии. Об этом 7 июня в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Масхут Минигалин. Как уточнили в местной администрации, солдату было всего 20 лет.

– Вновь горечь утраты постигла наш район, – написал руководитель района. – Выражаю глубочайшие соболезнования всем близким и родным погибшего воина. Вечная слава и вечная память Рустаму…

Напомним, накануне в Уфе простились с погибшим на Украине 23-летним старшим матросом Глебом Бороком. По указу главы Башкирии посмертно наградили орденом генерала Шаймуратова. Военного похоронили на Южном кладбище.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com // Масхут Минигалин
Теги: Белокатайский район Погибшие на Украине
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