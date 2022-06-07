Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рустам Газизов
17:22, 07 июн 2022
В ходе военной спецоперации на Украине погиб Рустам Газизов из Белокатайского района Башкирии. Об этом 7 июня в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Масхут Минигалин. Как уточнили в местной администрации, солдату было всего 20 лет.
– Вновь горечь утраты постигла наш район, – написал руководитель района. – Выражаю глубочайшие соболезнования всем близким и родным погибшего воина. Вечная слава и вечная память Рустаму…
Напомним, накануне в Уфе простились с погибшим на Украине 23-летним старшим матросом Глебом Бороком. По указу главы Башкирии посмертно наградили орденом генерала Шаймуратова. Военного похоронили на Южном кладбище.