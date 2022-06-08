Погода в Башкирии 8 июня 2022 года: грозы, ливни, град

07:30, 08 июн 2022

В среду, восьмого июня, погода в Башкирии преподнесет настоящий сюрприз. Из-за аномальных явлений в республике объявили штормовое предупреждение.







Как сообщают метеорологи, завтра в Башкирии ожидается гроза, ливни, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду. При ухудшении погоды жителей просят оставаться дома, закрыть окна и не парковать автомобиль под деревьями. Если оказались на улице — спрятаться в подъезде, либо магазине.



Текущая неделя в Башкирии будет аномальной: температура воздуха упадет практически вдвое от нормы июня. Днем обещают лишь до 18 градусов, ливни и сильный ветер.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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