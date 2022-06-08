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Жительнице Башкирии отказали в пособии по уходу за ребенком

Жительнице Башкирии отказали в пособии по уходу за ребенком

09:04, 08 июн 2022

В Уфимском районе женщине отказали в ежемесячном социальном пособии на малолетнего ребенка из-за превышения дохода над прожиточным минимумом на… сто рублей.

Она обратилась в прокуратуру. Формальный подход стал поводом для проверки социального учреждения. Она выявила нарушение в расчете дохода — оказалось, что при подсчете сотрудники учли в том числе и компенсационные выплаты, выплаченные женщине.

После этого прокуратура пошла для защиты прав жительница района в суд. Правда оказалась на стороне женщины и орган соцзащиты обязали назначить ежемесячную выплату.

В последнее время множество жителей жалуются на неправомерный отказ в выплатах и это хороший повод для обращения за защитой прав.

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Источник: news102.ru
Теги: Уфа
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