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В Башкирии обильные осадки могут спровоцировать резкий подъем уровня воды в реках

В Башкирии обильные осадки могут спровоцировать резкий подъем уровня воды в реках

16:37, 08 июн 2022

Синоптики Башгидромета предупредили о резком подъеме рек в Башкирии на фоне нескончаемых дождей. Об этом специалисты сообщили 8 июня.

– В период с 9 по 14 июня на малых степных и горных реках ожидаются резкие подъемы уровней воды и увеличение притока к гидротехническим сооружениям. В пониженных местах возможен выход на пойму* рек Юрюзань, Ай, Сим, Инзер, Лемезы и малых водотоков, – передали в республиканском гидрометцентре.

Напомним, только за первую неделю июня в Башкирии выпало от одной до двух месячных норм осадков. По данным синоптиков, причиной этого стал южный циклон с Каспийского моря. Аномальные дожди, которые продолжаются с прошлой недели, привели к подтоплению некоторых улиц в столице Башкирии Уфе.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
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