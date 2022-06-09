Погода в Башкирии 9 июня 2022 года: дожди, грозы и град

07:30, 09 июн 2022

Сотрудники ведомства сообщили о сильных ливнях, грозах и граде.







Так, 9 июня прогнозируются дожди, местами - сильные. В некоторых районах будет гроза, град, ветер усилится до 18 метров в секунду.



С 20.00 8 июня до 20.00 9 июня ожидаются дожди, местами - обильные. Днем в отдельных районах будет гроза, град.



Ветер прогнозируется северо-западный, западный от трех до восьми метров в секунду, местами он будет достигать 18 метров в секунду.





Температура воздуха ночью составит +7,+12 градусов, днем потеплеет до +13,+18. На некоторых участках дорог из-за тумана видимость снизится до 500-1000 метров.



Днем воздух прогреется до +16,+18 градусов, ночью будет прохладнее: +10,+12 градусов.



Ветер ожидается северо-западный, западный от трех до восьми метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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