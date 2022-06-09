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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимофей Пономарев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимофей Пономарев

09:20, 09 июн 2022

Масхут Минигалин, глава Белокатайского района, накануне сообщил неутешительные новости – во время спецоперации на Украине погиб уроженец села Новобелокатай.

- С прискорбием и болью в сердце снова вынужден сообщить о гибели нашего земляка Пономарева Тимофея Игоревича при исполнении воинского долга на территории Украины, - написал глава.

Он выразил соболезнования и отметил, что Тимофей навсегда останется в памяти добросовестным, отличным парнем, способным выполнять любые поставленные перед ним задачи. Была ли у молодого человека семья, не уточняется. Когда пройдет прощание, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рустам Газизов.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Белокатайский район Погибшие на Украине
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