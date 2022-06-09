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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айрат Загитов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айрат Загитов

09:28, 09 июн 2022

В ходе проведения военной спецоперации на Украине погиб еще один житель Башкирии – Загитов Айрат Асуанович.

Новость о смерти бойца сообщил сегодня, 8 июня, глава администрации Салаватского района республики Марс Кашапов. Известно, что Айрат Загитов родился в деревне Терменево. По словам чиновника, рядовой погиб, проявив мужество и героизм. Айрат Загитов посмертно награжден орденом Мужества.

«Салаватцы будут помнить своего защитника, человека большого мужества, настоящего патриота. Глубоко скорблю в этот час вместе с семьей Загитова Айрата Асуановича, с его близкими и друзьями. Вечная память!», – написал Марс Кашапов.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Салаватский район Погибшие на Украине
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