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В двух селах Башкирии введут полный запрет на продажу алкоголя

В двух селах Башкирии введут полный запрет на продажу алкоголя

11:43, 09 июн 2022

В Куюргазиснком районе Башкирии села Якшимбетово и Якутово введут у себя полный запрет на продажу алкоголя. Соответствующие законы на итоговой сессии намерен принять региональный парламент. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Законопроекты были внесены в парламент советом района, – пояснил спикер Константин Толкачев. – Но изначально решение о введении «сухого закона» принималось непосредственно в селах – большинством голосов на общем сходе граждан.


По словам председателя Госсобрания, жители сел считают, что запрет на продажу алкоголя снизит его потребление, сократит уровень смертности и увеличит продолжительность жизни. Толкачев добавил, что инициативы о введении «сухого закона» возникают и в других селах Башкирии – их советы так же намерены внести свои законопроекты в региональный парламент.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: из открытых источников
Теги: Куюргазинский район
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