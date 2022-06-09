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8 районов Башкирии из-за дождей перенесли даты проведения сабантуев

8 районов Башкирии из-за дождей перенесли даты проведения сабантуев

14:51, 09 июн 2022

Сразу восемь районов Башкирии на неделю перенесли сабантуи из-за сильных проливных дождей и штормовом предупреждении о риске подъема речных вод. Администрации муниципалитетов уведомили об этом своих жителей.

«Праздники плуга» с 11 на 18 июня перенесли Белорецкий, Бирский Благовещенский, Бурзянский, Мишкинский, Нуримановский, Салаватский, Чишминский районы.

– Из-за обильных дождей подготовить сабантуйскую площадь к мероприятию вовремя возможности нет, – дополнил глава Мишкинского района Павел Трапезников.


Напомним, только за первую неделю июня в Башкирии выпало от одной до двух месячных норм осадков. По данным синоптиков, причиной этого стал южный циклон с Каспийского моря. Аномальные дожди, которые продолжаются с прошлой недели, привели к затоплению улиц, дорог и участков в населенных пунктах. 8 июня синоптики предупредили о резком подъеме рек.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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