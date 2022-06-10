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В Башкирии простились с погибшим на Украине отцом троих детей

В Башкирии простились с погибшим на Украине отцом троих детей

14:04, 10 июн 2022

В Куюргазинском районе Башкирии простились с погибшим в ходе военной спецоперации на Украине Ильгизом Алтыншиным. Об этом в своих соцсетях 9 июня сообщил глава муниципалитета Юлай Ильясов.

В мае Алтыншину исполнилось 40 лет, 21 год из которых он посвятил военной службе. У него остались трое детей.

– Это невосполнимая утрата для родных и близких Ильгиза, для нашего района, республики и страны в целом…Война забирает лучших и сильных… – написал Ильясов. – Он был примерным сыном, хорошим отцом и братом, добрым и отзывчивым человеком, верным другом.

Чиновник добавил, что в школе села Новомурапталово в честь Алтыншина была установлена памятная доска. Также его имя присвоили кадетскому классу школы.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com // Юлай Ильясов
Теги: Куюргазинский район Погибшие на Украине
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