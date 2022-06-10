В Башкирии простились с погибшим на Украине отцом троих детей

В мае Алтыншину исполнилось 40 лет, 21 год из которых он посвятил военной службе. У него остались трое детей.
– Это невосполнимая утрата для родных и близких Ильгиза, для нашего района, республики и страны в целом…Война забирает лучших и сильных… – написал Ильясов. – Он был примерным сыном, хорошим отцом и братом, добрым и отзывчивым человеком, верным другом.
Чиновник добавил, что в школе села Новомурапталово в честь Алтыншина была установлена памятная доска. Также его имя присвоили кадетскому классу школы.