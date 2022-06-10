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В Башкирии составили список выплат и льгот, которые получат военные батальона Шаймуратова

В Башкирии составили список выплат и льгот, которые получат военные батальона Шаймуратова

14:40, 10 июн 2022

В сети появились данные о денежных вознаграждениях и льготах для военных башкирского батальон имени генерала Шаймуратова – подразделение будет участвовать в спецоперации на Украине. Информацию о том, сколько заплатят контрактникам, 8 июня опубликовал инициатор создания батальона Алик Камалетдинов.

Из федеральной господдержки «шаймуратовцам» будет положено:

– 220 тыс. рублей в месяц и 8 тыс. рублей за каждый день ведения активных действий;

– 70% надбавка к должностному окладу при сдаче нормативов по физической подготовке;

– льготная выслуга (день за три);


– удостоверение участника боевых действий (+32% к пенсии, 50-процентная компенсация квартплаты, отпуск в удобное время, поступление в вузы вне конкурса);

– 3,29 млн рублей страховой выплаты в случае тяжелого ранения, 3,07 млн – в случае легкого;

– 12,4 млн рублей страховой выплаты членам семьи и ежемесячные денежные компенсации в случае гибели.

Башкирия возьмет на себя следующие расходы:

– 200 тыс. рублей в качестве единовременного пособия и 2 тыс. рублей в сутки: в первом случае деньги заморозят на счете и снять их можно будет только через 90 дней после заключения контракта, во втором – средства будут перечислять ежемесячно;

– 2 млн рублей членам семьи в случае гибели.

Напомним, ранее стало известно, что контракт на вступление в башкирский батальон имени Шаймуратова подпишут более 230 человек.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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