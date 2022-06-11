Погода в Башкортостане на три дня: дождливо

07:30, 11 июн 2022

Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды в Башкирии на праздничные выходные. По случаю Дня России жители республики будут отдыхать с 11 по 13 июня.







По данным специалистов, на выходных существенных улучшений в погоде не ожидается: дожди, начавшиеся еще на прошлой неделе, продолжат лить.



– На территорию республики окажет влияние тыловая часть уходящего дождливого циклона. 11 июня днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер ожидается порывистый до сильного. Температура воздуха повысится до +18, +23°. – передали синоптики.





В День России, 12 июня, в регионе прогнозируется прохладная погода: температура ночью понизится до +6, +11°, днем до +13, +18°. Местами – в том числе и столице Уфе – пройдут дожди. В целом в Башкирии будет облачно с прояснениями.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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