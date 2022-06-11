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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильсур Яньюлдашев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильсур Яньюлдашев

09:01, 11 июн 2022

Накануне, 10 июня, в Сибае простились с погибшим в ходе военной спецоперации на Украине Ильсуром Яньюлдашевым. Военнослужащему было 34 года.

В траурной церемонии приняли участие исполняющая обязанности главы администрации города Гузель Ишемгулова и заместитель председателя Госсобрания – Курултая РБ Рустем Ахмадинуров. Прощание со старшим сержантом прошло на территории Центра детского творчества.

«Мы все искренне скорбим с родными и близкими, для всех это большая потеря. На примере Ильсура мы будем воспитывать наше подрастающее поколение. Он будет служить примером достойного сына, отдавшего свою жизнь при выполнении воинского долга», – написала Гузель Ишемгулова.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Гузель Ишемгуловой
Теги: Погибшие на Украине Сибай
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