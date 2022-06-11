Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильсур Яньюлдашев

09:01, 11 июн 2022

Накануне, 10 июня, в Сибае простились с погибшим в ходе военной спецоперации на Украине Ильсуром Яньюлдашевым. Военнослужащему было 34 года.







В траурной церемонии приняли участие исполняющая обязанности главы администрации города Гузель Ишемгулова и заместитель председателя Госсобрания – Курултая РБ Рустем Ахмадинуров. Прощание со старшим сержантом прошло на территории Центра детского творчества.



«Мы все искренне скорбим с родными и близкими, для всех это большая потеря. На примере Ильсура мы будем воспитывать наше подрастающее поколение. Он будет служить примером достойного сына, отдавшего свою жизнь при выполнении воинского долга», – написала Гузель Ишемгулова.

Читайте также: Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айрат Загитов

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети Гузель Ишемгуловой