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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рамзаль Нафиков

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рамзаль Нафиков

12:02, 11 июн 2022

На Украине в ходе спецоперации при выполнении боевой задачи погиб уроженец Башкирии Нафиков Рамзаль Марсельевич.

Печальную новость сообщил глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов. Рамзаль Нафиков родился в селе Елбулактамак. В 2017 году окончил школу. А уже в 2018 Рамзаль прошел в парадном ряду по Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне. По словам чиновника, солдат участвовал в боевых действиях на территории ДНР и ЛНР.


«Мы до последнего момента не верили в сообщение о его гибели. Он был веселым, смелым и всеми любимым человеком, всегда приходил на помощь. Таким и останется в сердцах всех земляков. Невозможно передать словами скорбь, которую переживает каждый из нас. Выражаю глубокие соболезнования близким погибшего. Весь Бижбулякский район скорбит вместе с вами», – написал Артур Зарипов.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Артура Зарипова
Теги: Бижбулякский район Погибшие на Украине
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