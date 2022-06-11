Башкирия потеряла десятки тысяч человек

20:30, 11 июн 2022

За первые четыре месяца года в Башкирии умерли 17,8 тысяч человек. Это на 1,7 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.







Но при этом продолжает падать рождаемость — с января по апрель в республике родилось 12 тысяч детей, что почти на 800 меньше, чем за четыре месяца прошлого года. Таким образом естественная убыль населения составила почти 6 тысяч человек. Ситуацию с естественной убылью населения усугубляет эмиграция на фоне беспрецедентных санкций.



Кстати, рождаемость в Башкирии оказалась в абсолютных цифрах лучшей в Поволжье. На втором месте Татарстан. И только две эти республики преодолели рубеж 10 тысяч родившихся детей. По смертности хуже всего дела обстоят в Нижегородской области, а Башкирия на втором месте.

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