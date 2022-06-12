Погода в Башкирии 12 июня 2022 года: гроза и порывистый ветер

07:30, 12 июн 2022

Погода в Башкирии в воскресенье, 12 июня, преподнесет настоящий сюрприз. На праздничный день в республике объявлено штормовое предупреждение.







По информации синоптиков, завтра в Башкирии ожидается гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. Жителям настоятельно рекомендуется при ухудшении погоды оставаться дома, закрыть окна, не отпускать детей. При грозе не следует находиться у окна, разговаривать по телефону.



В воскресенье температура в Башкирии резко упадет и прогнозируется всего до 17 градусов тепла. Будет дождливо. Погода придет к норме ко вторнику.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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