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В Башкирии пожаловались на странное падение суммы социальных выплат

В Башкирии пожаловались на странное падение суммы социальных выплат

10:43, 12 июн 2022

В Башкирии мать пожаловалась на странное снижение социальных выплат. За месяц — более чем на тысячу рублей. Женщина обратилась с возмущением к властям республики.

«Мне без объяснения причин урезали выплату на первого ребенка возрастом до трёх лет. В апреле зачислено 10679 рублей, в мае 9645,55 рублей.

Два раза письменно обращалась с этим вопросом в соцзащиту, один раз через Госуслуги, но ответа до сих пор нет. Прошу помочь мне в решении вопроса», — пожаловалась жительница Стерлибашевского района Маргарита З.

Ранее другая жительница Башкирии обратилась к властям республики с вопросом о стоимости отопления в регионе. Она оказалась возмущена тем, что в апреле пришлось платить столько же, как в холодном марте.

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Источник: news102.ru
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