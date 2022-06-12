В Башкирии пожаловались на странное падение суммы социальных выплат
10:43, 12 июн 2022
В Башкирии мать пожаловалась на странное снижение социальных выплат. За месяц — более чем на тысячу рублей. Женщина обратилась с возмущением к властям республики.
«Мне без объяснения причин урезали выплату на первого ребенка возрастом до трёх лет. В апреле зачислено 10679 рублей, в мае 9645,55 рублей.
Два раза письменно обращалась с этим вопросом в соцзащиту, один раз через Госуслуги, но ответа до сих пор нет. Прошу помочь мне в решении вопроса», — пожаловалась жительница Стерлибашевского района Маргарита З.
Ранее другая жительница Башкирии обратилась к властям республики с вопросом о стоимости отопления в регионе. Она оказалась возмущена тем, что в апреле пришлось платить столько же, как в холодном марте.