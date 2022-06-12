В Башкирии опубликовали фото первых добровольцев батальона Шаймуратова

10:58, 12 июн 2022

Инициатор создания добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова Алик Камалетдинов впервые показал бойцов, прошедших отбор.







В своих социальных сетях он поздравил всех соотечественников с наступающим Днем России и выложил фотографии будущих добровольцев в форме. На снимках добровольцы были в масках, закрывающих лица.



Алик Камалетдинов подчеркнул, что бойцы на фото прошли все этапы отбора и готовы подписать контракт. По его словам, это произойдет уже на следующей неделе.



- На ребятах различные варианты формы, которой будут обеспечены все военнослужащие батальона за счёт средств крупных компаний и предприятий республики, - написал Алик Камалетдинов.

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Фото: Алик Камалетдинов