В Башкирии опубликовали фото первых добровольцев батальона Шаймуратова
10:58, 12 июн 2022
Инициатор создания добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова Алик Камалетдинов впервые показал бойцов, прошедших отбор.
В своих социальных сетях он поздравил всех соотечественников с наступающим Днем России и выложил фотографии будущих добровольцев в форме. На снимках добровольцы были в масках, закрывающих лица.
Алик Камалетдинов подчеркнул, что бойцы на фото прошли все этапы отбора и готовы подписать контракт. По его словам, это произойдет уже на следующей неделе.
- На ребятах различные варианты формы, которой будут обеспечены все военнослужащие батальона за счёт средств крупных компаний и предприятий республики, - написал Алик Камалетдинов.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: Алик Камалетдинов
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