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Жителей Башкирии испугало нашествие огромных членистоногих

Жителей Башкирии испугало нашествие огромных членистоногих

19:59, 12 июн 2022

Жители поселка под Уфой пожаловались на нашествие огромных пауков. Членистоногие необычной формы и размера были обнаружены в поселке Преображенский.

– У нас на участке, похоже, тарантулы завелись. Размером три-четыре сантиметра, – описал пауков местный житель.

Напомним, год назад жителей Башкирии постигла напасть в виде нашествия саранчи. Насекомые тогда заполонили всю дорогу между населенными пунктами Билялово и Уметбаево. Один из местных жителей опубликовал видео, на котором продемонстрировал бампер своего автомобиля, облепленный мертвой саранчой.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа
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