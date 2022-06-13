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Погода в Башкирии 13 июня 2022 года: дожди и грозы

Погода в Башкирии 13 июня 2022 года: дожди и грозы

07:30, 13 июн 2022

Завтра, 13 июня, в Башкирии ожидаются дожди и грозы. Это следует из прогноза, который опубликовали специалисты регионального МЧС.

Жителям республики стоит ожидать облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, а местами даже и грозы. Ветер будет северо-западный 5-10м/с, прогнозируются порывы до 14 м/с.

Ночью будет прохладно, термометры покажут температуру в +5, +10°. А вот днем будет уже потеплее – +16, +21°.

Автомобилистам на дорогах республики будет завтра комфортно, поскольку туманов не предвидится, и видимость будет хорошая.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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