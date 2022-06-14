Погода в Башкирии 14 июня 2022 года: тепло и без существенных осадков

07:30, 14 июн 2022

Выходные преподнесли жителям Башкирии неприятный сюрприз: неожиданно похолодало до +13, а также местами зарядил унылый дождь. Тем не менее, летняя погода постепенно возвращается.







Так, по прогнозу синоптиков, первый рабочий день недели будет довольно теплым и без существенных осадков. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +6; +11, в горных районах может похолодать до +1. Зато уже днем воздух прогреется до +19; +24.





В Уфе также будет относительно сухо и с переменной облачностью, а столбики термометров днем покажут +19; +20 градусов. Северо-западный ветер не превысит скорость 3-5 метров в секунду. Такая погода задержится в республике примерно на пару дней, после чего снова вернутся ливни и даже грозы.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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