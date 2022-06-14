В Башкирии женщина, потерявшая в аварии мужа, оказалась с 5 детьми на улице

09:22, 14 июн 2022

Череда несчастий обрушилась на 36-летнюю жительницу Нефтекамска Ирину Салахову. В марте женщина потеряла мужа в жутком ДТП и осталась одна с пятью маленькими детьми на руках. Но, как говорится, беда не приходит одна – в мае у многодетной матери в одночасье сгорел дом, где она планировала поселить вместе с детьми после смерти мужа. Сейчас осиротевшая семья нуждается в помощи неравнодушных людей, ведь рассчитывать им больше не на кого.







Семья Ирины и Данила Салаховых всегда была примером для окружающих: пятеро очаровательных детей, дом – полная чаша. Но 11 марта 2022 год муж Ирины разбился в аварии. Ближе к полуночи в Ильшевском районе, куда 35-летний мужчина поехал по делам, его «девятка» лоб в лоб столкнулась со встречной фурой «Вольво». От удара машину разворотило, а у водителя не было шансов выжить. Данил скончался на месте аварии до приезда медиков.



- И печальнее всего то, что меня не было рядом. Я спокойно спала дома, не зная даже, что за долю секунды стала вдовой с пятью детьми. В первые дни хотелось сесть в машину и, как он, врезаться в какую-нибудь фуру, но есть дети... - с горечью вспоминает женщина.



Немного придя в себя после потери, Ирина Салахова взялась за ремонт дома, который они строили вместе с мужем.



- Дел и планов было много. Все деньги вкладывались в дом, чтобы перевезти туда детей, жить в комфорте, на родине мужа, рядом с его могилой. Но все мои планы рухнули 25 мая, когда дом сгорел до основания. Фундамент - единственное, что от него осталось. Не успев оправиться от потери мужа, я стояла и смотрела, как горит мой дом, - рассказывает Ирина на своей странице в соцсетях.





Тогда на помощь семье пришли неравнодушные люди, которые помогли расчистить двор от обугленных развалин, собрали необходимую одежду для детей и помогли погорельцам финансово. Однако впереди еще предстоит многое – нужно покупать лес для строительство нового дома, нанять рабочих-строителей, а параллельно оплачивать съемную квартиру, где Ирина сейчас живет вместе с детьми. Кроме того, в новом доме необходимо провести свет, газ и воду, поставить окна и двери, а также приобрести самую необходимую утварь для проживания на первое время.



- Многие говорят и пишут мне, что я не осилю это все, что планам моим не сбыться. Даже советуют продать участок. Но что я куплю на вырученные деньги? Избушку в глухой деревне, где нет школы и магазина? Я не могу думать, что у меня ничего не получится! Моя задача поселить детей в хорошем доме, растить их в комфорте, сделать все, что в моих силах, - признается женщина.









Сейчас у Ирины одна надежда – на помощь неравнодушных людей, которые помогут осиротевшей многодетной семье в трудную минуту. Если и вы хотите помочь вдове с маленькими детьми, вы тоже можете сделать посильный вклад: 5536914135600728 (Салахова Ирина Раильевна), 2202200966857136 (мама Ирины Мустафина Назила Шакиряновна).

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