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Муфтий Башкирии сообщил о смерти общественника Айтугана Газизова

Муфтий Башкирии сообщил о смерти общественника Айтугана Газизова

11:19, 14 июн 2022

Муфтий Башкирии Айнур Биргалин сообщил о смерти общественника и предпринимателя Айтугана Газизова. Глава духовного управления мусульман республики назвал его «человеком с большой буквы».

– Не стало нашего друга и брата Айтугана Газизова, – написал Биргалин в своих соцсетях 13 июня. – Он был отзывчивым в делах уммы, всегда старался помогать нуждающимся и детям. Поддерживал развитие детского спорта и воспитания. Был предпринимателем и всегда помогал в благих проектах. Был мусульманином, настоящим братом, мужчиной и отцом. Нам очень тебя не хватает. Мало сегодня таких, как ты!


Похороны Газизова состоятся сегодня в 14:00 возле мечети Кильмяково Учалинского района. Айнур Биргалин попросил прийти всех, у кого есть возможность. Он выразил соболезнования жене, детям и близким покойного.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com / Айнур Биргалин
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