Погода в Башкирии 15 июня 2022 года: без осадков

07:30, 15 июн 2022

В Башкирии наступит комфортная погода. С прогнозом погоды на среду, 15 июня, познакомили синоптики Башгидромета.



По информации метеослужбы, 15 июня осадки не ожидаются.



Температура воздуха ночью составит +8,+13 градусов, днем столбик термометра поднимется до +21,+26 градусов.



Ветер прогнозируется переменных направлений слабый.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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