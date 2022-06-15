Погода в Башкирии 15 июня 2022 года: без осадков
07:30, 15 июн 2022
В Башкирии наступит комфортная погода. С прогнозом погоды на среду, 15 июня, познакомили синоптики Башгидромета.
По информации метеослужбы, 15 июня осадки не ожидаются.
Температура воздуха ночью составит +8,+13 градусов, днем столбик термометра поднимется до +21,+26 градусов.
Ветер прогнозируется переменных направлений слабый.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
i-gazeta.com
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