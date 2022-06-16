Жители Башкирии в июле отдохнут 3 дня
09:57, 16 июн 2022
В июле жителей Башкирии ждет три дня выходных с 9 по 11 июля включительно.
Дополнительный день отдыха введен в связи с празднованием Курбан-байрам, который в 2022 году приходится на субботу, 9 июля. По этой причине выходной было решено перенести на понедельник.
Рабочая пятница же 8 июля будет на час короче.
Источник:
www.bashinform.ru
Читайте также
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии в июле ждет дополнительный выходной день
Общество в Башкирии
В июле жителей Башкортостана ждет дополнительный выходной
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной
Общество в Башкирии
Жители Башкирии в июле отдохнут на два дня больше