Жители Башкирии в июле отдохнут 3 дня

09:57, 16 июн 2022

В июле жителей Башкирии ждет три дня выходных с 9 по 11 июля включительно.



Дополнительный день отдыха введен в связи с празднованием Курбан-байрам, который в 2022 году приходится на субботу, 9 июля. По этой причине выходной было решено перенести на понедельник.



Рабочая пятница же 8 июля будет на час короче.

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