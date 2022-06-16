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Жители Башкирии в июле отдохнут 3 дня

Жители Башкирии в июле отдохнут 3 дня

09:57, 16 июн 2022

В июле жителей Башкирии ждет три дня выходных с 9 по 11 июля включительно.

Дополнительный день отдыха введен в связи с празднованием Курбан-байрам, который в 2022 году приходится на субботу, 9 июля. По этой причине выходной было решено перенести на понедельник.

Рабочая пятница же 8 июля будет на час короче.
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Источник: www.bashinform.ru
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