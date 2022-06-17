В Башкирии молодая мама двоих детей объявила войну редкой и опасной болезни

14:02, 17 июн 2022

Уже много лет 38-летняя Татьяна Габдрахимовой из Салавата борется с редким и опасным заболеванием. Когда девушке исполнилось 24 года, врачи диагностировали у нее рассеянный склероз, однако, Татьяна не смирилась с участью инвалида. Пройдя через трансплантацию стволовых клеток, женщине удалось остановить прогрессирование болезни и даже родить двух очаровательных малышей. Но рассеянный склероз коварен тем, что с его последствиями приходится бороться всю жизнь, и сейчас Татьяне снова необходима помощь.



Все началось в 2005 году, когда Татьяна еще училась в университете. У девушки начал дергаться глаз, а когда она обратилась в студенческую поликлинику, врачи заверили, что это всего лишь воспаление тройничного нерва, и беспокоиться не о чем.



- Потом я благополучно защитила диплом, сдала на права и ездила на работу. То, что просыпалась по утрам с чугунной головой, списывала на стресс, усталость и внутричерепное давление. Вот только однажды я проснулась и поняла, что не могу даже дойти до ванной – меня качало из стороны в сторону. На приеме врач, что-то заподозрив, отправила меня на МРТ головного мозга, - рассказывает Татьяна Габдрахимова.



Так в 24 года молодой девушке поставили довольно редкий и опасный диагноз – рассеянный склероз (хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. – Ред.). Но даже узнав, что болезнь неизлечима, Татьяна не сдалась и начала искать варианты лечения – занималась йогой, делала различные уколы. Когда наступило улучшение – вышла замуж и родила первого ребенка.



После родов состояние молодой женщины снова начало ухудшаться – опять кружилась голова, терялось равновесие, так что приходилось контролировать каждый шаг, чтобы не упасть.



Весной 2014 Татьяна попала в больницу. Поскольку эффект от терапии длился совсем недолго, она начала самостоятельно искать варианты своего лечения. В интернете женщина наткнулась на группу, где пациенты делились опытом лечения рассеянного склероза с помощью трансплантации стволовых клеток. Отзывы вдохновили Татьяну, и решила, что это ее последний шанс. Тем более что в Башкирии на тот момент врачи не могли предложить другого эффективного лечения.



- Операция была не из дешевых. В итоге пришлось взять кредит, и в ноябре 2014 года я приехала в клинику при нейрохирургическом центре им. Пирогова в Москве. Мне очень хотелось, чтобы весь этот ужас закончился. Сначала мне вливали гормоны, потом 2 дня забирали стволовые клетки через катетер – тогда я узнала, сколько во мне всего вмещается крови. Потом с помощью химиотерапии рушили иммунитет, чтобы не началось отторжение. После самой операции несколько дней пришлось провести в стерильной палате. Ощущения ужасные: волосы осыпаются, кожа губ белеет и облезает, лейкоциты под ноль… - вспоминает Татьяна.



Впрочем, результаты не заставили себя ждать – состояние молодой женщины значительно улучшилось. В 2018 году Татьяна во второй раз стала матерью, но из-за беременности ей пришлось отказаться от физических нагрузок, необходимых для поддержания мышц в рабочем состоянии. Если до беременности женщина каждый день часами проводила в бассейне, на беговой дорожке и в тренажерном зале, то с рождением ребенка спорт пришлось отложить. Из-за этого мышцы стали сильно слабеть, начался физический откат.



На помощь Татьяне пришли реабилитологи из санатория-профилактория «Якорь» в Нижегородской области, у которых уже имелся внушительный опыт с пациентами, у которых диагностировали рассеянный склероз. Уже после первого курса реабилитации женщина почувствовала значительный прогресс, вот только коварство рассеянного склероза в том, что эту реабилитацию нужно проходить постоянно. Один курс стоит 510 тысяч рублей – для молодой матери двоих детей и ее семьи — это неподъемная сумма, поэтому Татьяна обратилась за помощью к неравнодушным людям. На данный момент удалось уже собрать чуть меньше половины, а завершить сбор необходимо к 1 августа.



Если и вы хотите помочь молодой матери воспитывать своих малышей и радоваться жизни, вы тоже можете помочь. Реквизиты карты Татьяны Анатольевны Габдрахимовой 2202200591690951.

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