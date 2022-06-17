"Приготовьтесь дышать пылью!": в Башкирии пассажиры пожаловались на пыль в автобусе

14:23, 17 июн 2022

Пассажиры, которые ездят на автобусе по маршруту Кандры — Туймазы, посоветовали класть в сумку средства защиты от пыли. По-другому доехать до пункта назначения и не задохнуться невозможно.







По словам местных жителей, на федеральной трассе проводятся ремонтные работы, поэтому, если ехать по ней, то можно простоять в пробке час или даже полтора. Поэтому водители выбирают другой маршрут, а люди в салоне автобуса ощущают себя ежиками в тумане.



— По трассе ехать невозможно из-за постоянных пробок. Водитель перед выездом уже на вокзале предупреждает пассажиров: «Едем через Аднагулово, приготовьтесь дышать пылью!» — пишут в соцсетях недовольные жители республики.





Поэтому пассажиры рекомендуют брать с собой маски, противогазы или другие средства защиты дыхательных путей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Кандринский вестник