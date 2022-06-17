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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Максим Багавеев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Максим Багавеев

19:48, 17 июн 2022

В ходе военной спецоперации на Украине погиб 20-летний Максим Багавеев из деревни Урал Кармаскалинского района Башкирии. Он служил в мотострелковом отделении.

Информация о смерти солдата пришла еще в апреле, однако официальное подтверждение этому было получено только на днях. Об этом 16 июня сообщила администрация муниципалитета.

– Судьба не баловала его [Багавеева]. 9 классов он закончил во второй школе села Кармаскалы. Несмотря на различные сложности, он сумел найти себя, выбрав стезей воинскую службу. В 2021 году он заключил контракт с Министерством обороны России. Максим был полон надежд и планов на будущее, но им не суждено было сбыться... – рассказали в районной администрации.


Прощание с Максимом Багавеевым состоится завтра, 18 июня, в парке Победы села Кармаскалы.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: администрация Кармаскалинского района // vk.com
Теги: Кармаскалинский район Погибшие на Украине
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