Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Максим Багавеев
19:48, 17 июн 2022
В ходе военной спецоперации на Украине погиб 20-летний Максим Багавеев из деревни Урал Кармаскалинского района Башкирии. Он служил в мотострелковом отделении.
Информация о смерти солдата пришла еще в апреле, однако официальное подтверждение этому было получено только на днях. Об этом 16 июня сообщила администрация муниципалитета.
– Судьба не баловала его [Багавеева]. 9 классов он закончил во второй школе села Кармаскалы. Несмотря на различные сложности, он сумел найти себя, выбрав стезей воинскую службу. В 2021 году он заключил контракт с Министерством обороны России. Максим был полон надежд и планов на будущее, но им не суждено было сбыться... – рассказали в районной администрации.
Прощание с Максимом Багавеевым состоится завтра, 18 июня, в парке Победы села Кармаскалы.