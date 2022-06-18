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Погода в Башкирии 18 июня 2022 года: грозы, ливни, ветер

Погода в Башкирии 18 июня 2022 года: грозы, ливни, ветер

07:30, 18 июн 2022

Башгидрометцентр передал неутешительный прогноз погоды на ближайшие три дня. Синоптики сообщили, что в республике 18, 19 и 20 июня по-прежнему будут идти ливни, ожидаются также грозы, град и порывистый ветер.

Завтра, 18 июня, по регионе пройдут грозы, дожди и град. Ветер будет порывистый. Что касается температуры, то ночью она опустится до +13,+18°, в горных районах до +8°, днем будет +22,+27°.

19 июня и днем и ночью ожидаются дожди, в отдельных районах также пообещали грозы и град с сильными порывами ветра. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +21,+26°.


20 июня в прогнозе снова стоят дожди, грозы и град с сильным ветром. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +18,+23°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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