В Башкирии пенсионеры воспитывают 4 детей, мать которых погибла в аварии

22:17, 18 июн 2022

В Башкирии волонтеры помогают семье Янтугановых из села Суук-Чишма Кармаскалинского района, в которой воспитываются четверо детей. В этом году малыши пережили страшную утрату – в аварии погибла их мама. Заботу о детях (старшей девочке всего 14 лет, младшему – 8) взяли на себя бабушка с дедушкой: они окружили ребят лаской и любовью, постаравшись заменить им родителей.







Как рассказала волонтер благотворительного фонда «Сердца Башкортостана», жуткая авария, в которой погибла 32-летняя мама малышей, произошла 27 мая 2022 года. Женщина села в машину к приятелю, чтобы тот подвез ее до дома, а водитель не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм несчастная скончалась на месте до приезда медиков.



Молодая женщина в одиночку поднимала детей, стараясь, чтобы они ни в чем не нуждались. После ее смерти детей сначала хотели отдать в детский дом, но 63-летняя бабушка Надежда Николаевна и 69-летний дедушка Виталий Романович Янтугановы встали на защиту ребят и оформили над ними опеку. Правда – пока только над двумя, но пенсионеры делают все возможное, чтобы все дети остались в семье.





Живут они в самом простом доме, готовят на русской печке, и зимой спасает она же. Жаловаться на здоровье им некогда, ведь им еще детей маленьких поднимать! – рассказывает волонтер Адэлина Рахимова. – Но, чтобы оформить опекунство над всеми детишками, нужно создать условия для их проживания. Первое условие - нужно, чтобы в доме был газ. Газ у них проведен до дома, но в самом доме нет. Нам нужно помочь им провести газ, купить АГВ, трубы для отопления и плиту. На все это уйдет около 70 тысяч рублей. У пожилых людей, которые поднимают деток на свою пенсию, таких денег, конечно, нет. Именно поэтому мы пришли на помощь к этой семье. Ведь даже несмотря на пожилой возраст, детям лучше с родными, чем в детском доме.









Сами ребята уже потихоньку привыкают жить без матери. Они во всем стараются помогать дедушке и бабушке, радуют их своими оценками в школе, справляются по хозяйству. Если и вы хотите помочь этой маленькой семье не разъединиться, вы можете сделать посильный вклад на счет благотворительного фонда, привязанный к номеру 8(917)376-06-15 (Адэлина Саматовна Р.) с пометкой «Семье Янтугановых».

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Фото: БФ "Сердца Башкортостана"