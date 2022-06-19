Погода в Башкирии 19 июня 2022 года: дожди, грозы, град и порывистый ветер

07:30, 19 июн 2022

Погода в Башкирии окончательно испортится. Ожидаются дожди, грозы, град и порывистый ветер.







По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в республике ночью местами и днем на всей территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, днем град. Температура воздуха ночью составит +10, +15 градусов. Днем воздух прогреется до +21, +26 градусов.



Ветер ожидается северный, северо-западный умеренный, при грозе порывистый до сильного. На отдельных участках автодорог ночью и утром местами будет туман, видимость составит 500 метров и менее.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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