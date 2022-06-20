Погода в Башкирии 20 июня 2022 года: грозы и ветер
07:30, 20 июн 2022
В понедельник, 20 июня погода в Башкирии резко ухудшится. Объявлено официальное штормовое предупреждение.
По данным метеорологов, завтра в Башкирии ожидается гроза, град и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Также жителей предупреждают о тумане и падение видимости на трассах.
Жителей Башкирии просят быть осторожными и соблюдать специальные правила при ухудшении погоды. В их числе — закрыть окна, не прятаться под деревьями и линиями электропередач. При граде необходимо закрывать голову.
Температура воздух а в Уфе днем ожидается на уровне 19 градусов тепла. Ночью опустится до 12 градусов.