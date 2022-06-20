Погода в Башкирии 20 июня 2022 года: грозы и ветер

07:30, 20 июн 2022

В понедельник, 20 июня погода в Башкирии резко ухудшится. Объявлено официальное штормовое предупреждение.



По данным метеорологов, завтра в Башкирии ожидается гроза, град и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Также жителей предупреждают о тумане и падение видимости на трассах.







Жителей Башкирии просят быть осторожными и соблюдать специальные правила при ухудшении погоды. В их числе — закрыть окна, не прятаться под деревьями и линиями электропередач. При граде необходимо закрывать голову.



Температура воздух а в Уфе днем ожидается на уровне 19 градусов тепла. Ночью опустится до 12 градусов.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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