Жителю Башкирии нужна помощь после несчастного случая: его засыпало раскаленным асфальтом

09:05, 20 июн 2022

Жительница Башкирии Александра К. из Зианчуринского района рассказала, что ее отцу 52-летнему Алексею К. требуется помощь. По ее словам, мужчина пострадал во время перевозки асфальта – грузовик, на котором он ехал, вылетел в кювет и перевернулся.







Дочь пострадавшего сообщила, что у автомобиля отказал двигатель и заклинило рулевое управление, от чего машина съехала в яму. В результате кабину разорвало, а Алексея засыпало раскаленным асфальтом.



– У него ноги по пояс были завалены асфальтом и руки по локоть. Он разгребал это как снег с ног. Ноги были зажаты кабиной. В пятницу оперировали, чтобы жидкость выходила. В крайне тяжелом состоянии в реанимации. Слава богу держится стабильно. Сказали, ждать неделю и молиться, чтобы ухудшений не было, – сообщила «КП-Уфа» о состоянии пострадавшего родственница.





Александра рассказала, что Алексей получил ожоги четвертой степени. Сейчас ему требуются средства для покупки лекарств и препаратов – около 40 тыс. руб. в неделю, что является очень большой суммой для семьи.



– Покупаем препарат очень хороший, врач сказала, что это белок. Ему сейчас очень много белка надо, чтобы была поддержка организму, и чтоб начало заживать, – уточнила дочь пострадавшего.

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