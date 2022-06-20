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В Башкирии приставы без предупреждения продали квартиру матери-одиночки

В Башкирии приставы без предупреждения продали квартиру матери-одиночки

11:58, 20 июн 2022

Уфимские приставы продали без предупреждения квартиру матери-одиночки. Теперь в деле разбирается прокуратура.

Женщина с сыновьями жила в квартире бывшего супруга. Мужчина должен был платить алименты, однако «забыл» о том, что должен содержать своих детей. В результате у него накопился долг в размере 80 тысяч рублей, сообщает Mash Batash.

Тогда уфимка обратилась за помощью к приставам. Те решили проблему кардинально: продали на аукционе квартиру, в которой жила семья.

Теперь новый хозяин выселяет женщину и ее детей. По словам приставов, они о прописанном ребенке не знали, а у экс-супруга есть и другое жилье, поэтому сделка была одобрена.


— Я считаю, что незаконно продали квартиру. Я рассчитываю, чтобы ее вернули детям. Это единственное место для проживания детей, — рассказала она.

Горожанка уже обратилась в прокуратуру и в суд и ждет ответа от правоохранителей.

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Источник: www.proural.info
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа
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