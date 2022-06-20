В Башкирии из-за взрывных работ на два часа закрыли трассу Магнитогорск – Ира

12:19, 20 июн 2022

Сегодня, 20 июня, в Баймакском районе Башкирии из-за взрывных работ на карьере Худолазского месторождения известняков на два часа закрыли часть трассы Магнитогорск – Ира. Об этом сообщила региональная ГИБДД.



– Речь идет об участке c 87 по 89 километр. Движение будет закрыто с 10:00 до 12:00 часов, – передали в дорожной полиции.



Ведомство попросило водителей соблюдать осторожность на дорогах.



Перекрытый участок трассы располагается в пригороде Сибая, рядом с деревней Калинино. Для объезда водители могут использовать дорогу через местные сады.

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