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В Башкирии может появиться второй добровольческий батальон

В Башкирии может появиться второй добровольческий батальон

13:59, 20 июн 2022

С соответствующей инициативой выступили ветераны — десантники Башкирии.

В Башкирии региональная общественная организация «Ветераны десантных войск и спецназа» записали видеообращение, в котором изъявили желание создать второй добровольческий батальон.

Так, по мнению ветеранов-десантников, данный батальон должен носить имя героя России и уроженца Уфы Доставалова Александра Васильевича.


Отметим, сбор добровольцев для отправки на специальную военную операцию был объявлен еще в конце мая. С данной инициативой выступили «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ». Так, спустя несколько дней желание вступить в отряд Шаймуратова, по словам председателя организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ», изъявили более 200 человек.

Напомним, что накануне в Зианчуринском районе Башкирии просились с 42-летним Саматом Ишкильдиным, который отправился на Украину 2 апреля в качестве добровольца.

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Источник: mkset.ru
Фото: Скриншот с видео
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