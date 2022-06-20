В Башкирии может появиться второй добровольческий батальон

13:59, 20 июн 2022

С соответствующей инициативой выступили ветераны — десантники Башкирии.







В Башкирии региональная общественная организация «Ветераны десантных войск и спецназа» записали видеообращение, в котором изъявили желание создать второй добровольческий батальон.



Так, по мнению ветеранов-десантников, данный батальон должен носить имя героя России и уроженца Уфы Доставалова Александра Васильевича.





Отметим, сбор добровольцев для отправки на специальную военную операцию был объявлен еще в конце мая. С данной инициативой выступили «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ». Так, спустя несколько дней желание вступить в отряд Шаймуратова, по словам председателя организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ», изъявили более 200 человек.



Напомним, что накануне в Зианчуринском районе Башкирии просились с 42-летним Саматом Ишкильдиным, который отправился на Украину 2 апреля в качестве добровольца.

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Фото: Скриншот с видео