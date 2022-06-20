В Башкирии простились с Максимом Багавеевым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине

20:56, 20 июн 2022

В селе Кармаскалы в Башкирии простились с 20-летним Максимом Багавеевым, который погиб в ходе военной спецоперации в Украине. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в районной администрации. Стрелок мотострелкового отделения родом из деревни Урал погиб еще в апреле, уточнили местные власти.







— Траурный митинг проходил под дождем, ведь небо плакало вместе с родными, близкими, друзьями Максима, — рассказали в администрации. — Потеря сына, внука, брата — это невосполнимая утрата, и никакими словами и поступками нельзя унять ту боль, что переполняет сегодня сердца его матери, бабушки, сестер и родственников.



Уточняется, что Багавеев будет представлен к государственной награде за проявленные отвагу и мужество. В кармаскалинском Парке Победы в память о нём высадят дерево, во второй школе будет установлена мемориальная доска.





— Он только начинал жить. Мы скорбим вместе с членами его семьи и разделяем горечь утраты, — добавили в администрации. — Память о Максиме навсегда останется в наших сердцах. Пусть земля ему будет пухом.



Ранее мы сообщали о том, что в Башкирии предложили собрать новый батальон для отправки на Украину. Его хотят назвать в честь погибшего в Чечне десантника.

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Фото: Администрация Кармаскалинского района / Vk.com